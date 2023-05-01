Актуальною інформацією щодо ракетного удару по Києву поділився глава КМВА Сергій Попко. Він зауважив, що це вже друга атака ворога поспіль за останні три дні.

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Київ відбив чергову масовану атаку

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації типу Ту-95мс,

– зазначив Попко.