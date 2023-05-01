Оккупанты продолжают ракетный террор Украины. В ночь на 1 мая враг совершил массированную ракетную атаку, а также запустил дроны. Большинство ракет врага удалось сбить силам ПВО.

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Большинство ракет сбили

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, россияне атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. Произошло это около 2:30. Для атаки враг использовал девять Ту-95 из Оленегорского района, что в Мурманской области. Кроме того, поднял в небо два Ту-160 в районе Каспийского моря.

В общей сложности россияне выпустили во время ночной атаки 18 крылатых ракет. Речь идет о Х-101/Х-555. Силам ПВО удалось сбить 15 ракет противника.

Коротко о ракетной атаке

О том, что враг может нанести очередной ракетный удар , стало известно поздно вечером 30 апреля. В 22:25 мониторинговый канал Monitor написал, что шесть Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья". Также оккупанты подняли в воздух два таких же самолета из "Энгельса". Тогда соответствующая информация нуждалась в проверке.

В 22:25 мониторинговый канал Monitor написал, что шесть Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья". Также оккупанты подняли в воздух два таких же самолета из "Энгельса". Тогда соответствующая информация нуждалась в проверке. Уже по состоянию на 01:40 1 мая стало известно, что 8 Ту-95мс должны были подойти к Каспийско-Волгодонскому региону. Оттуда российские военные и производят запуски ракет с этих воздушных судов. Но это еще не всё. Ведь в 02:25 стало известно, что с "Энгельса" взлетел еще и Ту-160. По словам Залужного, их было два.

Оттуда российские военные и производят запуски ракет с этих воздушных судов. Но это еще не всё. Ведь в 02:25 стало известно, что с "Энгельса" взлетел еще и Ту-160. По словам Залужного, их было два. Заметим, что воздушные тревоги начали распространяться сначала на Востоке около 03:15. Уже около 04:00 сирена раздавалась и в столице, а вся карта Украины "покраснела" около 04:12. Отбои воздушной тревоги объявили около 06.40.

Второй раз за три дня атаковали Киев

Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко. Он также отметил, что россияне столицу атаковали как крылатыми ракетами, так и дронами. А воздушная тревога в Киеве звучала около трех часов.

По предварительной информации, все крылатые ракеты и дроны-камикадзе в воздушном пространстве Киева уничтожили силы ПВО. Со всем тем он отметил, что данные уточняются.

Предварительные данные также свидетельствуют о том, что обошлось без жертв среди гражданского населения. Кроме того, не пострадали жилые дома или иная инфраструктура.