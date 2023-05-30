Ці ракети проявили себе в Україні ще 1 травня. Деталі про нову партію розповів кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.

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Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра,

– пише вона.

Що відомо про ракети Zuni Їх вже передавали Україні. Ці ракети можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною. Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.

Технічні характеристики ракет Zuni

Тип: "повітря – земля";

Носій в Україні: Су-25

Пускова: LAU-10

Діаметр: 127 міліметрів;

Довжина: 2790 міліметрів;

Вага: 46,3 – 61,6 кілограма (залежить від типу двигуна та бойової частини);

Маса бойової частини: 20,7 – 25,6 кілограма;

Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова;

Максимальна швидкість: 725 метрів на секунду;

Дальність стрільби: 8 кілометрів.

Крім того, до пакета увійдуть:

снаряди для ЗРК Patriot;

артилерійські снаряди;

снаряди для РСЗВ HIMARS;

некеровані ракети повітря – земля Zuni;

системи ППО Avenger;

ПЗРК Stinger.

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом" і вони можуть завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.