Ці ракети проявили себе в Україні ще 1 травня. Деталі про нову партію розповів кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб.
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Представники міністерства оборони сказали мені, що США нададуть додаткову допомогу на 300 мільйонів доларів Україні, як очікується, завтра,
– пише вона.
Що відомо про ракетиZuni Їх вже передавали Україні. Ці ракети можуть бити по цілях на відстані до 8 кілометрів. Бойова частина може бути як осколково-фугасною, так і бронебійною. Примітно, що носіями таких ракет є західні літаки, яких не має Україна. Тож у нашій країні для запуску ракет пристосували Су-25.
Технічні характеристики ракет Zuni
- Тип: "повітря – земля";
- Носій в Україні: Су-25
- Пускова: LAU-10
- Діаметр: 127 міліметрів;
- Довжина: 2790 міліметрів;
- Вага: 46,3 – 61,6 кілограма (залежить від типу двигуна та бойової частини);
- Маса бойової частини: 20,7 – 25,6 кілограма;
- Типи бойової частини: осколково-фугасна, фугасна, бронебійна, сигнальна, димова;
- Максимальна швидкість: 725 метрів на секунду;
- Дальність стрільби: 8 кілометрів.
Крім того, до пакета увійдуть:
- снаряди для ЗРК Patriot;
- артилерійські снаряди;
- снаряди для РСЗВ HIMARS;
- некеровані ракети повітря – земля Zuni;
- системи ППО Avenger;
- ПЗРК Stinger.
Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що це дуже потужна зброя, яку дійсно використовують вже приблизно 50 років. Ці ракети ще називають "некерованим реактивним снарядом" і вони можуть завдавати ударів по наземних цілях – живій силі, легкоброньованій техніці.