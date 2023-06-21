Пентагон провел аудит по военной помощи Украине со стороны США и выявил несоответствие оценочной и реальной стоимости предоставленного оборудования. В общем, таким образом для Украины "нашлось" еще 6,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, пишет 24 Канал.

Смотрите также Новый и надежный: в США заявили о пакете помощи Украине

Откуда взялись средства

Сингх, объяснила, что Пентагон обнаружил ошибку в расчетах. Дело в том, что службы ведомства считали стоимость оборудования, которое замещает передаваемую технику, а не остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования меньше износа и старения). Таким образом, стоимость оборудования, которое передавали Украине по американским запасам, была завышена.

Мы подтвердили, что для 2023-го финансового года окончательный расчет составляет 3,6 миллиарда долларов, а для 2022-го – 2,6 миллиарда долларов, то есть в общей сложности 6,2 миллиарда долларов,

– сказала она.

Другими словами, теперь у США больше дополнительных средств для Украины, чем считалось ранее и пока не нужно согласовывать еще один пакет финансовой помощи для Украины между Белым домом и Конгрессом.

После проверки Пентагон будет считать оборудование по-другому

Сингх сообщила, что после выявленных ошибок Пентагон получил новые указания по оценке стоимости предоставленного Украине оборудования. Это гарантия, что теперь ведомство будет использовать самые "точные методы учета".

Представительница Пентагона подчеркнула, что обнаруженное несоответствие никак не ограничивает размер ни одного из пакетов помощи Украине, которые выделялись из запасов американской армии или были одобрены Конгрессом.

Отметим, что несоответствие в расчетах Пентагон заметил еще в мае. В то время, по результатам неполного анализа, разница составляла 3 миллиарда долларов. Тогда в Минобороны сразу предупредили, что после проведения полного аудита сумма несоответствия может оказаться больше. Собственно, так и случилось.