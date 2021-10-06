Стрельба в техасской школе: полиция разыскивает 18-летнего стрелка

6 октября 2021 , 20:37
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Источник:

ABC News

В школе в американском штате Техас 6 октября произошла стрельба. Полиция разыскивает стрелка, которого идентифицировали как 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

В результате стрельбы, которую устроил парень, пострадали несколько человек. Инцидент произошел в средней школе Тимбервью.

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Полиция ищет техасского стрелка

Полицейские считают, что огонь открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Парня объявили в розыск. Вероятно, он передвигается на серебряном автомобиле Dodge Charger 2018 года.

Правоохранители также опубликовали фото Симпкинса.


Полиция разыскивает парня, устроившего стрельбу в школе в Техасе / Фото полиции

Стрельба в техасской школе: что известно

  • В школе Тимбервью в городе Арлингтон днем 6 октября устроили стрельбу. Парень с винтовкой зашел в помещение школы во время уроков, а потом начал стрелять.
  • В результате инцидента пострадали 4 человека, 3 из них отвезли в больницу, еще 1 человек отказался от госпитализации.
  • Родителей школьников просят не приезжать непосредственно к месту события, вместо этого их собирают в здании неподалеку. В полиции заявили, что учеников доставят туда после разблокирования помещения школы.
Обратите внимание! Самая страшная школьная стрельба в Техасе произошла в мае 2018 года. Тогда 17-летний подросток, вооруженный ружьем и пистолетом, открыл огонь в средней школе Санта-Фе близ Хьюстона. В результате погибли 10 человек, большинство из которых были учениками.
Автор: Наталія Пристанська