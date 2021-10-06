Стрельба в техасской школе: полиция разыскивает 18-летнего стрелка

В школе в американском штате Техас 6 октября произошла стрельба. Полиция разыскивает стрелка, которого идентифицировали как 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса.

В результате стрельбы, которую устроил парень, пострадали несколько человек. Инцидент произошел в средней школе Тимбервью.

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Полиция ищет техасского стрелка

Полицейские считают, что огонь открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Парня объявили в розыск. Вероятно, он передвигается на серебряном автомобиле Dodge Charger 2018 года.

Правоохранители также опубликовали фото Симпкинса.



Полиция разыскивает парня, устроившего стрельбу в школе в Техасе / Фото полиции

Стрельба в техасской школе: что известно

В школе Тимбервью в городе Арлингтон днем 6 октября устроили стрельбу. Парень с винтовкой зашел в помещение школы во время уроков, а потом начал стрелять.

В результате инцидента пострадали 4 человека, 3 из них отвезли в больницу, еще 1 человек отказался от госпитализации.

Родителей школьников просят не приезжать непосредственно к месту события, вместо этого их собирают в здании неподалеку. В полиции заявили, что учеников доставят туда после разблокирования помещения школы.