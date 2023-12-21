Стрельба в университете Праги: есть ли среди жертв и пострадавших украинцы

В Карловом университете, расположенном в Праге, днем 21 декабря произошла стрельба. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Олег Николенко – спикер МИД Украины – в комментарии 24 Каналу ответил, есть ли среди них украинцы. В ведомстве отслеживают ситуацию вокруг стрельбы.

Обратите внимание В центре Праги произошла стрельба в университете: есть погибшие и раненые

Информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты поддерживают связь с чешскими правоохранителями,

– говорится в сообщении.

Для украинцев открыли горячую линию. Позвонить можно по номеру: +420 602 224 938.

Стрельба в Праге – что известно

По состоянию на 19:50 чешская полиция также сообщает, что нет данных о погибших или пострадавших украинцах в результате теракта в Праге.

Неизвестный днем 21 декабря начал стрельбу в Карловом университете Праги. Трагедия произошла в здании факультета искусств, расположенном на площади Яна Палаха. Люди пытались спрятаться. В частности, даже на крыше.

Сначала количество жертв не сообщалось. По состоянию на 18:00 объявили об 11 жертвах стрельбы в Праге. Известно, что нападавший – мертв. Кроме того, есть десятки пострадавших. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших в результате стрельбы в Праге. Украинцы – с чешским народом.