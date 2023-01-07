В Австрии произошла стрельба в казарме: погиб солдат

В аэродромных казармах в Винер-Нойштадте в пятницу, 6 января, произошла стрельба между военными. В результате был убит 20-летний охранник.

Как сообщили в минобороны Австрии, во время смены караула 20-летний военнообязанный из Нижней Австрии стал угрожать своим товарищам. Более того, он напал на своего 54-летнего начальника, унтер-офицера из Бургенланда, из-за чего вмешался надзиратель.

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Стрельба привела к смерти

По предварительным данным, 20-летний парень несколько раз ударил 54-летнего военного по голове автоматом, так что унтер-офицер якобы выхватил оружие. Во время этого конфликта раздалось несколько выстрелов, в результате чего призывник получил огневое ранение, а унтер-офицер – неогневое ранение головы. Однако если старший военный выжил, то 20-летний мужчина погиб.

По словам пресс-секретаря Майкла Бауэра, три выстрела были произведены из пистолета. Стреляли ли также из автомата – пока неизвестно.

Начато расследование точного хода событий. В настоящее время причастные находятся под наблюдением психологической службы вооруженных сил, создана следственная комиссия,

– сообщили в минобороны Австрии.

Известно, что унтер-офицер по состоянию на 7 января находится в госпитале. Для него "нет никаких последствий по служебному законодательству".

Охрана казармы аэродрома

В минобороны подчеркнули, что во время караула военные вооружены автоматом в полузаряженном состоянии. Это означает, что магазин заряжен патронами, но в стволе нет патрона.

Само использование огнестрельного оружия строго регулируется и определяется как "использование оружия, связанное с опасностью для жизни". Следовательно, использовать автомат военным разрешено только против лиц для самозащиты и/или экстренной помощи, если нет другого, более мягкого варианта.