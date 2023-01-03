Теперь о прекращении войны России против Украины путём переговоров 2 января выступила и Австрия. Однако с важной ремаркой.

Интересно Эти модели не обсуждались между Зеленским и Байденом – Кулеба о 3 сценариях окончания войны.

Никаких переговоров об Украине без Украины

Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене заявил, что такие переговоры возможны только при участии Украины и никогда без нее.

Мир никогда не достигается на поле боя. Мир всегда достигается за столом переговоров. И эта война не станет исключением. Но да, нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четко одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины,

– сказал он.

Также министр иностранных дел отметил, что предложенная Украиной формула мира из 10 пунктов интересна. А также признал, что прежде чем садиться за стол переговоров, нужно "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место".

"Но пока я этого не вижу, ведь обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя", – подчеркнул Александер Шалленберг.

Украинская формула мира

Свою формулу мира Владимир Зеленский представил на саммите "Большой двадцатки" еще в ноябре 2022 года. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства, а именно:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Он подчеркнул, что соблюдение этих пунктов позволит не только остановить войну в Украине, но и поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России. Также во время своего выступления Президент Украины подчеркнул, что "Минска-3" не будет.

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