Теперь о прекращении войны России против Украины путём переговоров 2 января выступила и Австрия. Однако с важной ремаркой.
Интересно Эти модели не обсуждались между Зеленским и Байденом – Кулеба о 3 сценариях окончания войны.
Никаких переговоров об Украине без Украины
Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене заявил, что такие переговоры возможны только при участии Украины и никогда без нее.
Мир никогда не достигается на поле боя. Мир всегда достигается за столом переговоров. И эта война не станет исключением. Но да, нужно, чтобы обе стороны согласились на переговоры. И здесь четко одно правило: никаких переговоров об Украине без Украины,
– сказал он.
Также министр иностранных дел отметил, что предложенная Украиной формула мира из 10 пунктов интересна. А также признал, что прежде чем садиться за стол переговоров, нужно "восстановить ситуацию, когда мир и дипломатия могут найти свое место".
"Но пока я этого не вижу, ведь обе стороны пытаются завоевать решающие очки на поле боя", – подчеркнул Александер Шалленберг.
Украинская формула мира
Свою формулу мира Владимир Зеленский представил на саммите "Большой двадцатки" еще в ноябре 2022 года. В онлайн-речи президент назвал 10 пунктов, важных для нашего государства, а именно:
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая сохранность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Возвращение справедливости.
- Противодействие экоциду.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Он подчеркнул, что соблюдение этих пунктов позволит не только остановить войну в Украине, но и поможет избежать усиления негативных последствий, связанных с вооруженной агрессией России. Также во время своего выступления Президент Украины подчеркнул, что "Минска-3" не будет.
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- В конце 2022 года глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Украина готова в любое время прекратить войну с Россией. Однако произойдет это исключительно на украинских условиях, а не в угоду оккупантам.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в предложенном Зеленским формате переговоры с Украиной не будут проходить. И не забыл обвинить Киев в неготовности к диалогу.
- Высказаться о переговорах решил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не собирается отказываться от временно оккупированных территорий, поэтому ни один "мирный план" по Украине, не учитывающий "вхождения в состав России четырех новых регионов", существовать не может.