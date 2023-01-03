Тепер про припинення війни Росії проти України шляхом переговорів 2 січня виступила й Австрія. Однак з важливою ремаркою.

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Жодних переговорів про Україну без України

Так, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні заявив, що такі переговори можливі лише за участі України і ніколи без неї.

Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається за столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так, потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України,

– сказав він.

Також міністр закордонних справ зазначив, що запропонована Україною формула миру з 10 пунктів є цікавою. А також визнав, що перед тим, як сідати за стіл переговорів, потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".

"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", – підкреслив Александер Шалленберг.

Українська формула миру

Свою формулу миру Володимир Зеленський представив на саміті "Великої двадцятки" ще у листопаді 2022 року. В онлайн-промові президент назвав 10 пунктів, важливих для нашої держави, а саме:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Він підкреслив що дотримання цих пунктів дозволить не лише зупинити війну в Україні, а й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії. Також під час свого виступу Президент України наголосив, що "Мінська-3" не буде.

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