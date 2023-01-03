Тепер про припинення війни Росії проти України шляхом переговорів 2 січня виступила й Австрія. Однак з важливою ремаркою.
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Жодних переговорів про Україну без України
Так, міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні заявив, що такі переговори можливі лише за участі України і ніколи без неї.
Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається за столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так, потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України,
– сказав він.
Також міністр закордонних справ зазначив, що запропонована Україною формула миру з 10 пунктів є цікавою. А також визнав, що перед тим, як сідати за стіл переговорів, потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".
"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", – підкреслив Александер Шалленберг.
Українська формула миру
Свою формулу миру Володимир Зеленський представив на саміті "Великої двадцятки" ще у листопаді 2022 року. В онлайн-промові президент назвав 10 пунктів, важливих для нашої держави, а саме:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Він підкреслив що дотримання цих пунктів дозволить не лише зупинити війну в Україні, а й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії. Також під час свого виступу Президент України наголосив, що "Мінська-3" не буде.
Переговори між Україною та Росією: останні новини
- Наприкінці 2022 року глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готова у будь-який час припинити війну з Росією. Однак станеться це виключно на українських умовах, а не на догоду окупантам.
- Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у запропонованому Зеленським форматі перемовини з Україною не відбуватимуться. І не забув звинуватити Київ у неготовності до діалогу.
- Висловитися щодо переговорів вирішив й прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія не збирається відмовлятись від тимчасово окупованих територій, а тому жодний "мирний план" щодо України, який не враховує "входження до складу Росії чотирьох нових регіонів", існувати не може.