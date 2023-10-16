В центре Брюсселя совершили теракт: член ИГИЛ застрелил футбольных фанатов

В центре Брюсселя произошла стрельба. Известно о двух погибших. По предварительным данным, они были гражданами Швеции.

Стрельба предстала перед футбольным матчем сборных Бельгии и Швеции в отборе на Евро-2024. Полиция разыскивает подозреваемого.

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Стрельба произошла недалеко от стадиона

Около 19:15 по местному времени (20:15 по киевскому времени) в центре Брюсселя на площади Сентелетт раздались выстрелы в 5 километрах от стадиона, где должен пройти матч сборных Бельгии и Швеции. Как утверждают очевидцы, неизвестный мужчина в оранжевой куртке открыл огонь.

Стрельба в Брюсселе: смотрите видео

Как следствие, погибли как минимум 2 человека. Они были одеты в футболки сборной Швеции. Они были одеты в футболки сборной Швеции. На опубликованных кадрах видно, что один человек погиб в здании, еще два человека, по словам свидетелей, застрелили в такси.

Издание Sudinfo утверждает, что во время стрельбы злоумышленник кричал "Аллаху Акбару". Человек был вооружен, вероятно, автоматом Калашникова. После нападения в сети появилось видео, как мужчина в похожей куртке заявляет, что только застрелил 3 шведов "из-за мести". Злоумышленник также заявил, что якобы является членом ИГИЛ.

Заявление мужчины, похожего на того, кто совершил теракт: смотрите видео

В Офисе генерального прокурора Бельгии сообщили, что видели это обращение. Впрочем, утверждать, что на нем тот злоумышленник, которого разыскивают правоохранители, рано. В настоящее время продолжаются следственные действия и полиция пока не задержала злоумышленника, совершившего теракт.

После теракта в Бельгии приняли меры безопасности, ведь футбольный матч не отменяли из-за стрельбы.

Впрочем, со временем о стрельбе узнали фанаты на стадионе имени короля Бодуэна, где проходит футбольный матч. На опубликованных в сети кадрах видно, что люди стали уходить со стадиона. Матч между сборными Бельгии Швеции приостановили. Позже диктор сообщил, что матч прекратили, а стадион – будет эвакуирован.

Франция усиливает защиту

На днях во Франции произошел теракт – чеченец зарезал учителя и ранил еще двух сотрудников школы. Во время нападения он восклицал "Аллаху Акбар". Нападающего сразу задержали.

После этого в стране сообщили, что будут ужесточаться меры безопасности. Стрельба в центре Брюсселя также внесла коррективы в систему безопасности Франции. Так, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что после теракта ужесточит контроль на границе с Бельгией.