У центрі Брюсселя скоїли теракт: член ІДІЛ застрелив футбольних фанатів

У центрі Брюсселя сталася стрілянина. Відомо про двох загиблих. За попередньою інформацією, вони були громадянами Швеції.

Стрілянина сталася перед футбольним матчем збірних Бельгії й Швеції у відборі на Євро-2024. Наразі поліція розшукує підозрюваного.

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Стрілянина сталася недалеко від стадіону

Близько о 19:15 за місцевим часом (20:15 за київським часом) у центрі Брюсселя на площі Сентелетт пролунали постріли за 5 кілометрів від стадіону, де має пройти матч збірних Бельгії та Швеції. Як стверджують очевидці, невідомий чоловік у помаранчевій куртці відкрив вогонь.

Стрілянина у Брюсселі: дивіться відео

Як наслідок, загинуло щонайменше 2 людини. Вони були одягнені у футболки збірної Швеції. На опублікованих кадрах видно, що одна людина загинула у будівлі.

Видання Sudinfo стверджує, що під час стрілянини зловмисник кричав "Аллаху Акбар". Чоловік був озброєний, ймовірно, автоматом Калашникова. Після нападу у мережі з'явилося відео, як чоловік у схожій куртці заявляє, що тільки-но застрелив 3 шведів "через помсту". Зловмисник також заявив, що нібито є членом ІДІЛ.

Заява чоловіка, схожого на того, хто скоїв теракт: дивіться відео

В Офісі генерального прокурора Бельгії повідомили, що бачили це звернення. Втім, стверджувати, що на ньому той зловмисник, якого розшукують правоохоронці, зарано. Наразі тривають слідчі дії й поліція поки не затримала зловмисника, який скоїв теракт.

Після теракту в Бельгії посили заходи безпеки, адже футбольний матч не скасовували через стрілянину.

Втім, згодом про стрілянину дізналися фанати на стадіоні імені короля Бодуена, де проходить футбольний матч. На опублікованих у мережі кадрах видно, що люди почали йти зі стадіону. Матч між збірними Бельгії Швеції призупинили. Згодом диктор повідомив, що матч припинено, а стадіон – буде евакуйовано.

Франція посилює захист

Днями у Франції стався теракт – чеченець зарізав вчителя й поранив ще двох співробітників школи. Під час нападу він вигукував "Аллаху Акбар". Нападника відразу затримали.

Після цього в країні повідомили, що посилюватимуть заходи безпеки. Стрілянина у центрі Брюсселя також внесла корективи у систему безпеки Франції. Так, міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що після теракту посилить контроль на кордоні з Бельгією.