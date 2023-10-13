Теракт стався в середній школі Гамбетта в Аррасі близько об 11:00 13 жовтня. Свідки наголошують, що під час нападу й вбивства зловмисник вигукував "Аллаху Акбар".

Дивіться також В Анкарі терорист підірвав себе перед будівлею МВС: момент потрапив на відео

Чеченець напав на вчителів середньої школи

Озброєний ножем 20-річний чоловік увійшов на територію школи в Аррасі й напав на вчителів. Він завдав кілька ножових поранень вчителю літератури й побив ще двох співробітників школи. На щастя, черед учнів ніхто не постраждав. Поліція вже відрила кримінальне провадження з поміткою про тероризм за пунктами "вбивства у зв'язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв'язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Чеченець напав на вчителів: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)

Наразі невідомо, що стало причиною нападу, втім правоохоронці вже затримали зловмисника. Слідчі встановили, що нападник – 20-річний чеченець, уродженець Росії. Під час нападу на вчителя він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху Акбар". За попередніми даними, нападник раніше навчався у школі Гамбетта. У мережі також показали профіль зловмисника, який скоїв напад.



Профіль нападника у соцмережі / Скриншот місцевих ЗМІ

Через кілька годин після нападу біля школи також затримали невідомого. У нього з собою було 2 великих наплічники й валіза. Що було всередині – правоохоронці не повідомляють.

Затримали також і брата підозрюваного, якого раніше підозрювали в іншій кримінальній справі. Крім того, старший брат нападника нині відбуває покарання у в'язниці – його позбавили волі через участь у "терористичній організації", назву якої не розкривають.

На інцидент відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Місцеві ЗМІ повідомляють, що він вже прибув до школи Гамбетта в Аррасі.

В Єгипті відкрили вогонь по туристах з Ізраїлю

У єгипетському місті Александрія офіцер поліції відкрив вогонь по туристах з Ізраїлю. Загинуло 3 людини, ще 1 постраждала.

У мережі звернули увагу, що стрілянина сталася після того, як бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. У МЗС Ізраїлю заявили, що працюють над тим, щоб встановити всі подробиці смертельного інциденту.