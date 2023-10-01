На місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив що теракт влаштували двоє чоловіків – один із них підірвав себе.

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Очільник відомства уточнив, що терористи під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.

В Анкарі біля будівлі МВС теракт: відео

Двоє терористів загинули

"Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а іншого терориста було знешкоджено", – повідомив Алі Єрлікая.

В Анкарі двоє чоловіків намагались влаштувати теракт / Фото турецькі ЗМІ

Після того, як прогримів вибух, очевидці також повідомляли про звуки пострілів. Очевидно, це стріляли правоохоронці по другому терористу, якого зрештою і знешкодили.

Зазначають, що двоє поліцейських отримали легкі поранення, їх госпіталізували.

Момент вибуху

Момент підриву терориста-смертника біля будівлі МВС в Анкарі потрапив на відео.

Що відбувається біля МВС наразі

Після вибуху та пострілів, які пролунали біля будівлі МВС, поліція вжила посилених заходів безпеки в цьому районі. Триває обстеження автівки терористів.

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