На місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив що теракт влаштували двоє чоловіків – один із них підірвав себе.
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Очільник відомства уточнив, що терористи під'їхали на комерційному автомобілі до будівлі Головного управління безпеки МВС.
В Анкарі біля будівлі МВС теракт: відео
Двоє терористів загинули
"Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а іншого терориста було знешкоджено", – повідомив Алі Єрлікая.
В Анкарі двоє чоловіків намагались влаштувати теракт / Фото турецькі ЗМІ
Після того, як прогримів вибух, очевидці також повідомляли про звуки пострілів. Очевидно, це стріляли правоохоронці по другому терористу, якого зрештою і знешкодили.
Зазначають, що двоє поліцейських отримали легкі поранення, їх госпіталізували.
Момент вибуху
Момент підриву терориста-смертника біля будівлі МВС в Анкарі потрапив на відео.
Що відбувається біля МВС наразі
Після вибуху та пострілів, які пролунали біля будівлі МВС, поліція вжила посилених заходів безпеки в цьому районі. Триває обстеження автівки терористів.