На место инцидента приехала президентская охрана и полиция. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что теракт устроили двое мужчин – один из них взорвал себя.

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Глава ведомства уточнил, что террористы подъехали на коммерческом автомобиле к зданию Главного управления безопасности МВД.

В Анкаре возле здания МВД теракт: видео

"Около 09:30 2 террориста, подъехавших на легковом автомобиле к въезду в МВД, совершили теракт. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был обезврежен", – сообщил Али Ерликая.

В Анкаре двое мужчин пытались устроить теракт / Фото турецкие СМИ​

После взрыва очевидцы также сообщали о звуках выстрелов. Очевидно, что стреляли правоохранители по второму террористу, которого в конце концов – обезвредили.

Отмечают, что двое полицейских получили легкие ранения, их госпитализировали.

Момент взрыва

Момент подрыва террориста-смертника у здания МВД в Анкаре попал на видео.

Что происходит возле МВД

После взрыва и выстрелов, раздавшихся возле здания МВД, полиция приняла усиленные меры безопасности в этом районе. Продолжается обследование автомобиля террористов.

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