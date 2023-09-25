64-летний украинец возвращался в гостиницу из торгового центра. Однако к сожалению, его сбила машина на пешеходном переходе.

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Подробности трагедии

Согласно полученной информации, 64-летний гражданин Украины вместе с супругой остановился в одной из гостиниц Алании. Пара возвращалась к месту жительства после шопинга, и муж пытался быстро перейти дорогу, пока его жена ждала тротуара. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

Украинский турист, возвращавшийся в отель после шопинга с женой в районе Анталии Алания, погиб в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе,
– сообщает издание.


64-летний мужчина, погибший в Алании / фото Hürriyet

Отметим, что в конце июля в Анталии произошло еще одно трагическое ДТП, в результате которого погибла украинка.

Что известно о смертельном ДТП в Анталии

  • Авария произошла утром на трассе Алания-Манаугат. Туристический микроавтобус врезался в остановившийся грузовик, ожидая на светофоре.
  • Водитель микроавтобуса, передняя часть которого попала под грузовик, и 26-летняя украинка, которая была гидом, погибли на месте.
  • В микроавтобусе находились десять из 12 туристов из Казахстана и они получили травмы. Шестерых из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.