64-річний українець повертався в готель з торгового центру. Однак, на жаль, його збила машина на пішохідному переході.

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Подробиці трагедії

Згідно з отриманою інформацією, 64-річний громадянин України разом з дружиною зупинився в одному з готелів Аланії. Пара поверталася до місця проживання після шопінгу, і чоловік намагався швидко перейти дорогу, поки його дружина чекала на тротуарі. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого.

Український турист, який повертався в готель після шопінгу з дружиною в районі Анталії Аланія, загинув в результаті наїзду автомобіля на пішохідному переході,

– повідомляє видання.



64-річний чоловік, який загинув в Аланії / фото Hürriyet

Зазначимо, що наприкінці липня в Анталії трапилась ще одна трагічна ДТП, внаслідок якої загинула українка.

Що відомо про смертельне ДТП в Анталії