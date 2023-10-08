Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела. Згодом у МЗС Ізраїлю підтвердили інформацію про жертв.

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Що відомо про жертв в Александрії

Журналісти зазначають, що офіцер поліції відкрив вогонь з особистої зброї. Вбив двох ізраїльських туристів в Александрії на узбережжі Середземного моря на північ від Єгипту.

Тим часом ізраїльські ЗМІ повідомили, що турист був вбитий під час нападу на ізраїльтян у цьому місті. Окрім того, кореспондент 14 каналу розповів про стрілянину по автобусу з ізраїльтянами в Александрії.

МЗС Ізраїлю заявило, що вивчає новини про те, що ізраїльські туристи були застрелені в Єгипті.

Sky News Arabia пише, що окрім двох туристів, у результаті обстрілу також загинув один єгиптянин. Джерело зазначило, що одна з ізраїльських туристичних груп була поблизу святині в Александрії. Поліцейський, призначений до охорони в цьому районі, вистрілив зі своєї особистої зброї. Загинули 2 членів групи та 1 єгиптянин. Ще один – отримав травми.

За даними ЗМІ, поліцейського вже затримали, а пораненого доставили до лікарні.

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