Об этом СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники. Позже в МИД Израиля подтвердили информацию о жертвах.

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Что известно о жертвах в Александрии

Журналисты отмечают, что офицер полиции открыл огонь из личного оружия. Убил двух израильских туристов в Александрии на побережье Средиземного моря к северу от Египта.

Между тем, израильские СМИ сообщили, что турист был убит во время нападения на израильтян в этом городе. Кроме того, корреспондент 14 канала рассказал о стрельбе по автобусу с израильтянами в Александрии.

МИД Израиля заявил, что изучает новости о том, что израильские туристы были застрелены в Египте.

Sky News Arabia пишет, что кроме двух туристов, в результате обстрела погиб один египтянин. Источник отметил, что одна из израильских туристических групп была вблизи святынь Александрии. Полицейский, предназначенный для охраны в этом районе, выстрелил из своего личного оружия. Погибли 2 члена группы и 1 египтянин. Еще один – получил травмы.

По данным СМИ, полицейского уже задержали, а раненого доставили в больницу.

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