Информацию об обстреле утром 8 октября сообщила армия обороны Израиля. Впоследствии террористы взяли ответственность за атаку со стороны Ливана, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке Хезболлы по северу Израиля

Армия обороны Израиля заявила в 7:25 8 октября, что их артиллерия атаковала артиллерийским огнем и беспилотником район в Ливане, откуда несколько минут до этого велась стрельба по территории Израиля. Речь идет об атаке на "инфраструктуру Хезболлы" в этом районе.

После этого ливанская боевая группа Хезболла, поддерживаемая Ираном, взяла на себя ответственность за ракетный обстрел израильских позиций в спорном районе ферм Шебаа.

Эта атака является заметным отходом от случайных столкновений вдоль границы, которые до сих пор характеризовали конфликт между Израилем и Хезболлой,

– заявили журналисты BNN Breaking.

Издание The Times of Israel написало, что ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что:

они выпустили "десятки ракет и снарядов" по трем израильским позициям в спорном районе горы Дов на границе с Ливаном;

таким поступком они проявили "солидарность" с нападением ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, израильские военные не сообщали ни о раненых, ни о погибших в результате атаки Хезболлы.

Какие последствия вмешательства в конфликт Хезболлы

Израильские власти призвали жителей севера Израиля держаться ближе к бомбоубежищам и реагировать на сигналы тревоги в случае их включения.

Журналисты также пишут, что нельзя исключать, что на севере Израиля может открыться второй фронт конфликта.

ЦАХАЛ принимает меры по подготовке к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских,

– заверили в армии обороны Израиля.

Может ли открыться второй фронт в Израиле

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин еще накануне, 7 октября, предположил, что нападение боевиков ХАМАСа на Израиль может быть лишь отвлекающим маневром.

"Есть высокая вероятность, что вторжение из Сектора Газа – лишь отвлекающий маневр, и куда более мощное вторжение пойдет с севера, силами Хезболлы", – пояснил Левин.

Более того, так называемые "египетские переговорщики" заявили, что Хезболла якобы готова начать вторжение в Израиль. Это произойдет при условии, что Иерусалим начнет наземную операцию в секторе Газа.

Обратите внимание! Хезболла возникла в Ливане в 20 веке. Она является ливанской шиитской парамилитарной исламистской организацией и политической партией. Израиль, США и другие страны признали ее террористической организацией.