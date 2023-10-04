Под Черкассами мужчина устроил "боевик": угрожал гранатой и открыл огонь по полиции

В Черкасской области мужчина стрелял в местных жителей. Когда за ним приехала полиция, он ранил одного из правоохранителей.

Мужчина стрелял в односельчан и даже ранил полицейского. Для того чтобы его задержать, привлекали КОРД.

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Подробности стрельбы в Черкасской области

3 октября около 16:00 в полицию поступило тревожное сообщение из села Ревовка в Черкасской области. Звонивший мужчина рассказал, что неизвестный из ружья обстрелял его автомобиль. По его вызову немедленно уехали правоохранители – они ввели специальную полицейскую операцию и привлекли бойцов спецподразделения КОРД.

Когда полиция прибыла на место вызова, правонарушитель уже забаррикадировался в своем доме. Спецназовцы пытались его деблокировать, но злоумышленник получил гранату и угрожал ее взорвать. Несмотря на законные требования полицейских, мужчина открыл стрельбу в их сторону и ранил одного из милиционеров.

Тогда уже бойцы Корда разоружили и задержали мужчину. У него изъяли огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату и другие вещественные доказательства. Злоумышленник был помещен в изолятор временного содержания под стражу.

Какое наказание грозит нападающему

По этому делу следователи открыли сразу три уголовных производства:

за хулиганство (4 ст. 296 УК),

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК),

угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 348).

Мужчине уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается, однако задержанному грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В каком состоянии ранен полицейский

Раненого полицейского сразу госпитализировали в больницу. Правоохранителю уже сделали операцию, пока он находится под наблюдением врачей.