То, что ночью 3 октября в Киеве произошла стрельба, журналистам 24 Канала подтвердили в полиции. Начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве Юлия Гирдвилис отметила, что продолжается досудебное расследование.

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Погибли два человека

Как отмечают в полиции, ночью погибли два человека. Уже начато уголовное производство по 2 части 115 статьи Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном убийстве.

Личность задержана, досудебное следствие продолжается. Пока вся информация,

– добавила Юлия Гирдвилис.

Между тем, СМИ пишут, что этой ночью стрельбу устроил якобы военнослужащий. Рассказывали, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, что стрелок скрылся с места преступления, а уже через два часа его задержали.

Пишут, что произошла стрельба около 01:30 на улице Лаврской. Будто между тремя военными вспыхнул конфликт. Один из них якобы взял свой табельный автомат и расстрелял сослуживцев. Известно, что они от полученных огнестрельных ранений умерли на месте.

Журналисты 24 Канала обращались за комментарием к ГБР. В ведомстве отметили, что в настоящее время уточняется информация, сообщаемая в СМИ. Как только будет известно больше деталей о том, что могло случиться в Киеве, мы непременно сообщим вам.

Раньше мы рассказывали о мужчине, который в Кропивницком угрожал взорвать гранату на АЗС. Его правоохранителям удалось задержать.

Задерживали со стрельбой