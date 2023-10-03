Те, що вночі 3 жовтня у Києві сталася стрілянина журналістам 24 Каналу підтвердили у поліції. Начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Юлія Гірдвіліс зазначила, що триває досудове розслідування.
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Загинуло двоє людей
Як зазначають у поліції, вночі загинуло двоє людей. Уже розпочате кримінальне провадження за 2 частиною 115 статті Кримінального кодексу України. Мовиться про вмисне вбивство.
Особу затримано, досудове слідство триває. Наразі вся інформація,
– додала Юлія Гірдвіліс.
Тим часом ЗМІ пишуть, що цієї ночі стрілянину влаштував нібито військовослужбовець. Розповідали, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що стрілець втік з місця злочину, а вже через дві години його затримали.
Пишуть, що сталася стрілянина близько 01:30 на вулиці Лаврській. Буцімто між трьома військовими спалахнув конфлікт. Один із них нібито взяв свій табельний автомат і розстріляв товаришів по службі. Відомо, що вони від отриманих вогнепальних поранень померли на місці.
Журналісти 24 Каналу зверталися по коментар до ДБР. У відомстві зазначили, що наразі уточнюють інформацію, яку повідомляють у ЗМІ. Щойно буде відомо більше деталей щодо того, що могло трапитися у Києві, ми неодмінно повідомимо вас.
Раніше ми розповідали про чоловіка, котрий у Кропивницькому погрожував підірвати гранату на АЗС. Його правоохоронцям вдалося затримати.
Затримували зі стріляниною
- Власне, у Кропивницькому п'яний чоловік погрожував усім присутнім на заправці, що підірве гранату. Громадяни вирішили звернутися до поліції.
- Коли чоловік побачив правоохоронців, то він миттю сів у своє авто та почав втікати. Правда, його затримали, вистреливши у колеса транспортного засобу.
- Ця ситуація – чергова демонстрація того, що для захисту громадян і забезпечення безпечного середовища у поліції має бути при собі вогнепальна зброя. Яку вони зможуть доцільно та без остраху застосовувати у разі потреби.