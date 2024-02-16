В Израиле арабский террорист расстрелял людей на остановке: есть убитые и раненые

К северу от израильского города Кирьят-Малахи посреди дня неизвестный открыл стрельбу. Трагедия произошла на перекрестке Реем.

Мужчина ориентировочно в 12:30 16 февраля приехал на место на машине. После этого он вышел и начал стрелять по людям на остановке.

Смотрите также Нападение на храм в Стамбуле: стрелков задержали, один из них – россиянин

Что известно о стрельбе в Израиле

Террорист прибыл на место происшествия на автомобиле и открыл огонь по людям на автобусной станции из пистолета, а затем был убит офицером резерва ЦАХАЛа, который не был на службе,

– заявили журналисты со ссылкой на полицию.

Издание отметило, что служба внутренней безопасности Израиля "Шин-Бет" заявила, что речь идет о 37-летнем Фади Джамджуме из лагеря Шуафат в восточном Иерусалиме. Он имеет вид на резидентство в Израиле.

Полицейские после стрельбы обыскивали место происшествия, чтобы убедиться, не имел ли он сообщников. Представители правоохранительных органов сказали журналистам, что террорист, вероятнее всего, действовал сам.

Стрельба в Израиле: смотрите видео

Известно, что в результате стрельбы есть погибшие и раненые. В частности, на месте медики помогли шести людям. 20-летний мужчина был в критическом состоянии и через некоторое время умер в больнице.



В Израиле погибли люди / Фото Times оf Israel

На трагедию отреагировал премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что стрельба показала, что "убийцы хотят убить нас всех".

Я выражаю свои соболезнования от всего сердца семьям погибших в результате нападения на перекрестке Реем и молюсь за выздоровление раненых. Это нападение напоминает нам, что вся страна является фронтом и что убийцы, которые пришли не только из сектора Газы, хотят убить нас всех,

– написал политик.

Он заявил, что Израиль продолжает сражаться до полной победы всеми нашими силами, на всех фронтах, везде, пока не восстановят безопасность и мир для всех граждан Израиля.

Стрельба в храме в Стамбуле