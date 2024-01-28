Неизвестные совершили нападение около 11:40 (по местному времени), рассказал министр внутренних дел. Не обошлось без жертв.

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Есть жертва, поиск нападающих продолжается

Министр внутренних дел рассказал, что двое нападавших были в масках.

Гражданин С. Т., находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарыер, подвергся вооруженному нападению со стороны двух человек и, к сожалению, умер,

– сообщил Али Ерликая.

На место происшествия направили много нарядов полиции. Начато масштабное расследование. Поиск нападающих продолжается.

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Директор новостей CNN TURK заявил, что те, кто совершил нападение, пришли в церковь с автоматическим оружием.

Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на одного из наших граждан во время службы в церкви Санта-Мария в Сарыер, Стамбул,

– заявил спикер Партии справедливости и развития.

Добавил, что силы безопасности уже проводят широкомасштабное расследование.

"Те, кто угрожает миру и безопасности наших граждан, никогда не достигнут своих целей", – подчеркнул Омер Челик.

Заметим, также СМИ пишут, что будто бы еще есть раненые. Впрочем, точное количество пока неизвестно.

Вооруженное нападение в Стамбуле / Фото с CNN TURK

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