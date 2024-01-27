Стрельцам удалось скрыться до прибытия полиции. В настоящее время их разыскивают правоохранители.

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Подробности трагедии

Стрельба произошла на перекрестке в центре Чикаго, где расположен ряд предприятий, ресторанов и резвая остановка поезда. Кроме того, всего за два квартала отсюда расположен парк Миллениум, один из популярнейших туристических объектов города.

В полиции рассказали, что 6 учеников выходили из средней школы, когда 2 автомобиля, темный седан и внедорожник, остановились неподалеку. Тогда несколько вооруженных людей вышли из транспортных средств и открыли огонь, попав в 2 школьников – ребят 16 и 17 лет.

Медики пытались провести пострадавшим подросткам сердечно-легочную реанимацию, но оба умерли в больнице.

Свидетели рассказали, что слышали 2– 3 выстрела. По словам одних очевидцев, подъехала машина с двумя людьми и один из них стрелял из окна. Другие свидетели говорят, что нападающий вышел из автомобиля и выстрелил в подростков, когда один из них пытался скрыться.

В полиции отметили, что перед стрельбой не было никакого конфликта между стрелками и потерпевшими.

Предыдущая стрельба в США

В начале января в старшей школе в штате Айова в США произошла массовая стрельба. Это был первый день обучения после каникул.

Согласно данным издания Mirror, два человека погибли, а еще 10 получили огнестрельные ранения. По свидетельству очевидцев, сам стрелок тоже погиб.