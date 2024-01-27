Стрільцям вдалося втекти до прибуття поліції. Наразі їх розшукують правоохоронці.

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Подробиці трагедії

Стрілянина сталася на перехресті в центрі Чикаго, де розташована низка підприємств, ресторанів і жвава зупинка поїзда. Крім того, лише за два квартали звідси розташований парк Міленіум, один із найпопулярніших туристичних об’єктів міста.

У поліції розповіли, що 6 учнів виходили з середньої школи, коли 2 автівки, темний седан і позашляховик, зупинилися неподалік. Тоді декілька озброєних людей вийшли з транспортних засобів і відкрили вогонь, влучивши у 2 школярів — хлопців 16 і 17 років.

Медики намагалися провести потерпілим підліткам серцево-легеневу реанімацію, але обидва померли в лікарні.

Свідки розповіли, що чули 2 – 3 постріли. За словами одних очевидців, під’їхала машина з двома людьми й один із них стріляв з вікна. Інші свідки кажуть, що нападник вийшов з автомобіля і вистрілив у підлітків, коли один із них намагався втекти.

У поліції зазначили, що перед стріляниною не було ніякого конфлікту між стрільцями та потерпілими.

Попередня стрілянина у США

На початку січня у старшій школі в штаті Айова у США сталася масова стрілянина. Це був перший день навчання після канікул.

Згідно з даними видання Mirror, двоє людей загинули, а ще 10 зазнали вогнепальних поранень. За свідченнями очевидців, сам стрілець теж загинув.