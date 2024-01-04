4 січня у школі в містечку Перрі був перший навчальний день після свят. У навчальному закладі, де сталася стрілянина, навчаються приблизно 1 700 учнів.

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До транспортування поранених залучили гелікоптери

Поліції надійшло повідомлення про стрілянину у школі приблизно о 7:37 ранку за місцевим часом. Шериф округу Даллас Адам Інфанте розповів, що офіцер прибув до школи через 7 хвилин і виявив багато постраждалих від вогнепальної зброї.

Стрілянина відбулася до початку навчального дня, тож в будівлі було ще дуже мало студентів та викладачів. На думку поліції, це врятувало багато життів, адже четвер був першим навчальним днем після зимових канікул.

На місці вже працюють екстрені служби. Для транспортування постраждалих із вогнепальними травмами залучили гелікоптери.

Що відомо про жертв і поранених

Офіційно поліція не повідомляла кількість жертв і поранених, однак за даними видання Mirror двоє людей загинули, ще 10 зазнали вогнепальних поранень. За свідченнями очевидців, сам стрілець теж загинув.

Натомість шериф повідомив, що поліція встановила особу передбачуваного стрільця, але не повідомила жодних додаткових подробиць про підозрюваного.

За даними поліції, зараз на місці безпечно.

За даними ФБР, на місце події прибув постійний агент ФБР в офісі в Де-Мойні, щоб допомогти відділу кримінальних розслідувань штату Айова. На місці також перебуває Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами.

Генерального прокурора США вже поінформували про інцидент.

Нагадаємо, що нещодавно схожа подія трапилася у Празі. Після цього правоохоронці запобігли такому ж теракту у Словаччині.

Що відомо про стрілянину у Празі