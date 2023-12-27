Про це пізно ввечері 27 грудня сповістила поліція Дніпропетровської області. Зазначають, що на місці злочину працюють правоохоронці. Злочинця вже оголосили у розшук і до цього залучили всі служби поліції.
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Злочинця розшукують
Стався моторошний інцидент 27 грудня. Близько 18:00 чергова частина поліції отримала повідомлення. У ньому йшлося про те, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу. Після цього він здійснив кілька пострілів по легковому автомобілю. За попередньою інформацією, зробив це з автомата з глушником. На жаль, водій транспортного засобу загинув на місці від вогнепальних травм.
На місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група, щоб встановити всі обставини злочину. Також усі служби поліції залучені у процесі пошуку підозрюваного.
Як зазначають у поліції, в області ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб розшукати та затримати злочинця.
О 21:05 оновили інформацію. У поліції зазначили, що за фактом умисного вбиства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження.
Невідомий обстріляв автомобіль / Фото поліції Дніпропетровської області
Напередодні стрілянина сталася у Києві
- 24 грудня у центрі Києва невідомий розпочав стрілянину. Після цього втік на авто з місця події. Правоохоронцям транспортний засіб, який, імовірно, фігурував у справі, вдалося знайти.
- Також патрульні затримали пасажира автівки. У нього при собі були набої та стріляна гільза. Як зазначили у поліції, деталі інциденту та причетність чоловіка встановлювали.
- Повідомлення про стрілянину надійшло з Печерського району. Очевидець зазначив, що на вулиці Шовковичній помітив Porsche, а також почув кілька пострілів. Після цього водій втік у невідомому напрямку.
- Пошук причетних провели оперативно. Так, на бульварі Лесі Українки правоохоронцям вдалося зупинити автомобіль. У ньому перебував 40-річний водій, а також 25-річний пасажир. В останнього були ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, він поводився агресивно.
- Підозрюваного затримали правоохоронці. Також вони викликали слідчо-оперативну групу. Вона мала зайнятися подальшим встановленням усіх обставин інциденту.