Про це пізно ввечері 27 грудня сповістила поліція Дніпропетровської області. Зазначають, що на місці злочину працюють правоохоронці. Злочинця вже оголосили у розшук і до цього залучили всі служби поліції.

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Злочинця розшукують

Стався моторошний інцидент 27 грудня. Близько 18:00 чергова частина поліції отримала повідомлення. У ньому йшлося про те, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу. Після цього він здійснив кілька пострілів по легковому автомобілю. За попередньою інформацією, зробив це з автомата з глушником. На жаль, водій транспортного засобу загинув на місці від вогнепальних травм.

На місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група, щоб встановити всі обставини злочину. Також усі служби поліції залучені у процесі пошуку підозрюваного.

Як зазначають у поліції, в області ввели спеціальну поліцейську операцію, щоб розшукати та затримати злочинця.

О 21:05 оновили інформацію. У поліції зазначили, що за фактом умисного вбиства 49-річного водія слідчі відкрили кримінальне провадження.



Невідомий обстріляв автомобіль / Фото поліції Дніпропетровської області

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