Об этом поздно вечером 27 декабря известила полиция Днепропетровской области. Отмечают, что на месте преступления работают правоохранители. Преступника уже объявили в розыск и привлекли все службы полиции.

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Преступника разыскивают

Произошел жуткий инцидент 27 декабря. Около 18:00 дежурная часть полиции получила уведомление. В нем говорилось, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу. После этого он произвел несколько выстрелов по легковому автомобилю. По предварительной информации, сделал это из автомата с глушителем. К сожалению, водитель транспортного средства погиб на месте от огнестрельных травм.

На место выехало руководство полиции и следственно-оперативная группа, чтобы установить все обстоятельства преступления. Все службы полиции привлечены в процессе поиска подозреваемого.

Как отмечают в полиции, в области ввели специальную полицейскую операцию, чтобы разыскать и задержать преступника.

В 21:05 обновили информацию. В полиции отметили, что по факту умышленного убийства 49-летнего водителя следователи открыли уголовное производство.



Неизвестный обстрелял автомобиль / Фото полиции Днепропетровской области

Около 22:00 корреспонденты Суспильного отметили, что на месте происшествия продолжаются следственно-оперативные действия. По состоянию на тот момент лицо стрелка не было установлено.

Правоохранители находятся на месте стрельбы / Фото Суспильного

Правоохранители находятся на месте стрельбы / Фото Суспильного

В полиции обращаются к вероятным свидетелям преступления или тем, кто мог зафиксировать его на видеорегистраторе. Призывают позвонить по телефонам +380 68 218 8538, +380 67 609 9228 или линию 102.

Накануне стрельба произошла в Киеве