Стрельба в университете произошла во время проведения занятий. Виновником жуткой трагедии является 24-летний студент Давид Козак, который до этого совершил еще несколько убийств.

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Полиция идентифицировала всех жертв

В результате стрельбы в Карловом университете в центре Праги погибли 13 человек. Кроме того, 25 человек получили ранения, среди которых 10 – в тяжелом состоянии. Министр внутренних дел Вит Ракушан добавил, что ранее сообщалось о 14 погибших в результате стрельбы, однако он объяснил – в это количество включали личность нападающего Данила Козака.

Мы установили всех 14 погибших и их личности. Это – 13 жертв безумного стрелка и сам стрелок,

– сообщил Ракушан.

В МВД Чехии не стали раскрывать детали о жертвах и раненых, но добавили – среди пострадавших есть иностранцы. По словам Ракушана, в результате нападения пострадали один гражданин Нидерландов и два гражданина Объединенных Арабских Эмиратов.

Министр подчеркнул, что в Чехии никогда не было такого акта, а эта стрельба наиболее массовая и одна из самых кровавых в Европе. Однако он добавил, что пока нет никаких признаков того, что у стрельбы в Карловом университете есть какая-то связь с международным терроризмом.

Стрельба в Праге: главное