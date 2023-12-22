Однако полиция подозревала его в еще одном преступлении – убийстве мужчины и его двухмесячной дочери. К сожалению, это подтвердилось, передает 24 Канал.

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На счету Давида Козака еще две жертвы

Полиция Чехии завершила баллистическую экспертизу. По ее результатам обнаружили совпадение оружия в доме студента и того, из которого стреляли в лесу Клановице. Именно в лесу на окраине Праги 15 декабря нашли тела мужчины и его дочери. Согласно версии следствия, вероятность связи между этим преступлением и стрельбой в университете была очень высока.

Также Козака подозревают в убийстве собственного отца.

Массовое убийство в университете Праги: коротко о главном