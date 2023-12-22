Проте поліція підозрювала його в іще одному злочині – вбивстві чоловіка і його двомісячної доньки. На жаль, це підтвердилося, передає 24 Канал.
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На рахунку Давида Козака ще дві жертви
Поліція Чехії завершила балістичну експертизу. За її результатами виявили збіг зброї у будинку студента і тієї, з якої стріляли в лісі Клановіце. Саме в лісі на околиці Праги 15 грудня знайшли тіла чоловіка і його донечки. Відповідно до версії слідства, імовірність зв'язку між цим злочином і стріляниною в університеті була дуже високою.
Також Козака підозрюють у вбивстві власного батька.
Масове вбивство в університеті Праги: коротко про головне
- Давид володів зброєю легально. Його характеризують як сумлінно студента, щоправда, відлюдькуватого. Окрім гвинтівки, з якої він убив 15 студентів і поранив 24, у нього було кілька пістолетів і мисливських рушниць.
- Люди були змушені вилізати з вікон і ховатися на виступах будівлі. Поліція вбила стрільця на місці.
- "Радіо Свобода" провело власне розслідування стосовно телеграм-щоденника, про який стало відомо після стрілянини. У ньому задекларовано наміри здійснити стрілянину в навчальному закладі. Ще не зрозуміло, чи справді його вів Давид Козак, чи хтось інший. Можливо, він належить стрільцю, але неясно, чому його вели російською. Як з'ясували журналісти "Радіо Свобода", "Давид та його сім'я не мають жодних видимих зв'язків із Росією або іншими країнами, де широко використовують російську мову". Також дописи у щоденнику редагували після смерті Давида.
- 23 грудня в Чехії оголошено днем жалоби за загиблими. Це найбільше масове вбивство в історії Чехії.