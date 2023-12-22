Проте поліція підозрювала його в іще одному злочині – вбивстві чоловіка і його двомісячної доньки. На жаль, це підтвердилося, передає 24 Канал.

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На рахунку Давида Козака ще дві жертви

Поліція Чехії завершила балістичну експертизу. За її результатами виявили збіг зброї у будинку студента і тієї, з якої стріляли в лісі Клановіце. Саме в лісі на околиці Праги 15 грудня знайшли тіла чоловіка і його донечки. Відповідно до версії слідства, імовірність зв'язку між цим злочином і стріляниною в університеті була дуже високою.

Також Козака підозрюють у вбивстві власного батька.

Масове вбивство в університеті Праги: коротко про головне