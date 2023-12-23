Стрілянина в університеті сталася під час проведення занять. Винуватцем моторошної трагедії є 24-річний студент Давид Козак, який перед цим скоїв ще кілька вбивств.
Усе про трагедію "Найстрашніша подія в історії Чехії": що відомо про стрілянину в центрі Праги
Поліція ідентифікувала усіх жертв
Унаслідок стрілянини в Карловому університеті в центрі Праги загинуло 13 осіб. Окрім того, 25 людей зазнали поранень, серед яких 10 – у важкому стані. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан додав, що раніше повідомлялося про 14 загиблих унаслідок стрілянини, однак він пояснив – до цієї кількості включали особу нападника Данила Козака.
Ми встановили всіх 14 загиблих і їхні особи. Це – 13 жертв божевільного стрільця і сам стрілець,
– повідомив Ракушан.
У МВС Чехії не стали розкривати деталі про жертв та поранених, але додали – серед постраждалих є іноземці. За словами Ракушана, у результаті нападу постраждали один громадянин Нідерландів та двоє громадян Об'єднаних Арабських Еміратів.
Міністр наголосив, що у Чехії ніколи не було такого акту, а ця стрілянина є найбільш масовою та одна з найкривавіших в Європі. Однак він додав, що наразі немає жодних ознак того, що стрілянина в Карловому університеті має якийсь зв'язок з міжнародним тероризмом.
Стрілянина в Празі: головне
- У центрі Праги на площі Яна Палаха 21 грудня сталася стрілянина у будівлі філософського факультету Карлового університету. У мережі повідомляли, що з будівлі лунали постріли, а згодом свідки чули вибух.
- Як повідомили у поліції, унаслідок стрілянини є загиблі та поранені. Правоохоронці також заявили, що стрільця вдалося оперативно ліквідувати, але згодом уточнили, що він скоїв самогубство.
- Празьким стрільцем виявився 24-річний Давид Козак. Він раніше був студентом Карлового університету, де здобув освіту бакалавра та магістра. У своїх соцмережах він повідомляв, що надихнувся російськими стрільцями, які скоювали злочини у школах.
- Давида Козака підозрюють також у вбивстві власного батька, якого знайшли мертвим за кілька годин до стрілянини в Карловому університеті. Окрім того, поліція встановила, що 24-річний чоловік також вбив 15 грудня 30-річного чоловіка разом з його 2-місячною донькою у Клановицькому лісі.
- Мережею почали ширитися фейки, мовляв, Давид Козак "має стосунок" до України. Втім у МВС Чехії відкинули ці чутки й наголосили, що стрілець від народження чех й зростав у чеській родині.