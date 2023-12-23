Стрілянина в університеті сталася під час проведення занять. Винуватцем моторошної трагедії є 24-річний студент Давид Козак, який перед цим скоїв ще кілька вбивств.

Усе про трагедію "Найстрашніша подія в історії Чехії": що відомо про стрілянину в центрі Праги

Поліція ідентифікувала усіх жертв

Унаслідок стрілянини в Карловому університеті в центрі Праги загинуло 13 осіб. Окрім того, 25 людей зазнали поранень, серед яких 10 – у важкому стані. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан додав, що раніше повідомлялося про 14 загиблих унаслідок стрілянини, однак він пояснив – до цієї кількості включали особу нападника Данила Козака.

Ми встановили всіх 14 загиблих і їхні особи. Це – 13 жертв божевільного стрільця і сам стрілець,

– повідомив Ракушан.

У МВС Чехії не стали розкривати деталі про жертв та поранених, але додали – серед постраждалих є іноземці. За словами Ракушана, у результаті нападу постраждали один громадянин Нідерландів та двоє громадян Об'єднаних Арабських Еміратів.

Міністр наголосив, що у Чехії ніколи не було такого акту, а ця стрілянина є найбільш масовою та одна з найкривавіших в Європі. Однак він додав, що наразі немає жодних ознак того, що стрілянина в Карловому університеті має якийсь зв'язок з міжнародним тероризмом.

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