На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії Віт Ракушан вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною, передає 24 Канал. Він інформацію про це відкинув, зробивши чітку заяву.

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Давид Козак не має стосунку до України

Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,

– наголосив Ракушан.

Міністр внутрішніх справ зробив акцент на небезпеці фейків. За його словами, вони здатні розхитувати атмосферу у суспільстві, а також сіють страх і невпевненість. А ще вони перешкоджають роботі поліцейських.

Також глава поліції Праги Мартін Вондрашек зазначив, що правоохоронці взялися за перевірку дописів у соціальних мережах. Адже вже є ті, хто симпатизує діям стрільця. Також є ті, хто погрожує його рідним розправою.

Його спитали про сторінку у телеграмі, яка могла належати стрільцю. Вондрашек не надав відомостей про те, чи підтверджено, що вона належала Давиду Козаку. Нагадаємо, що у ній були публікації про те, що хлопець планує влаштувати стрілянину, а також покінчити з життям. Ситуацію продовжують вивчати фахівці з кібербезпеки.

Що відомо про стрілянину