На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії Віт Ракушан вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною, передає 24 Канал. Він інформацію про це відкинув, зробивши чітку заяву.
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Давид Козак не має стосунку до України
Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,
– наголосив Ракушан.
Міністр внутрішніх справ зробив акцент на небезпеці фейків. За його словами, вони здатні розхитувати атмосферу у суспільстві, а також сіють страх і невпевненість. А ще вони перешкоджають роботі поліцейських.
Також глава поліції Праги Мартін Вондрашек зазначив, що правоохоронці взялися за перевірку дописів у соціальних мережах. Адже вже є ті, хто симпатизує діям стрільця. Також є ті, хто погрожує його рідним розправою.
Його спитали про сторінку у телеграмі, яка могла належати стрільцю. Вондрашек не надав відомостей про те, чи підтверджено, що вона належала Давиду Козаку. Нагадаємо, що у ній були публікації про те, що хлопець планує влаштувати стрілянину, а також покінчити з життям. Ситуацію продовжують вивчати фахівці з кібербезпеки.
Що відомо про стрілянину
- 21 грудня надійшло повідомлення про те, що у центральній частині Праги сталася стрілянина. Зловмисник відкрив вогонь у Карловому університеті, внаслідок чого є багато жертв і поранених.
- Як з'ясувалося, стрільцем був Давид Козак. За кілька годин до цього він убив у своєму містечку власного батька. За це його й розшукувала поліція, співробітники якої потім дізналися, що стрілець у Карловому університеті – він.
- За словами потерпілих, вони намагалися сховатися від стрільця всюди, де це було можливо. Вони втікали до бібліотеки, кабінетів, а також вилазили на дах навчального закладу.
- На жаль, внаслідок того моторошного інциденту,загинули 15 людей. Також щонайменше 24 зазнали поранень. Відомо, що стрільця ліквідували.