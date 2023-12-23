На брифинге 22 декабря глава МВД Чехии Вит Ракушан полностью разрушил фейк о том, что стрелок имел хоть какое-то отношение к Украине, передает 24 Канал. Он информацию об этом отверг, сделав четкое заявление.

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Давид Козак не имеет отношения к Украине

Он (Давид Козак – 24 Канал) от рождения чех, выросший в чешской семье,

– подчеркнул Ракушан.

Министр внутренних дел сделал акцент на опасности фейков. По его словам, они способны расшатывать атмосферу в обществе, а также сеют страх и неуверенность. А еще они препятствуют работе полицейских.

Также глава полиции Праги Мартин Вондрашек отметил, что правоохранители взялись за проверку сообщений в социальных сетях. Уже есть те, кто симпатизирует действиям стрелка. Также есть угрожающие его родным расправой.

Его спросили о странице в телеграме, которая могла принадлежать стрелку. Вондрашек не предоставил сведений о том, подтверждено ли, что она принадлежала Давиду Казаку. Напомним, что на ней были публикации о том, что парень планирует устроить стрельбу, а также покончить с жизнью. Ситуацию продолжают изучать специалисты по кибербезопасности.

Что известно о стрельбе