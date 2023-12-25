Патрульні затримали пасажира автівки, який мав з собою набої та стріляну гільзу. Деталі інциденту та причетність чоловіка встановлюють.

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Кримінал у центрі столиці

З Печерського району Києва 24 грудня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів. Після цього водій втік з місця у невідомому напрямку.

Правоохоронці оперативно почали пошуки причетних до стрілянини у столиці. За ознаками, які надав заявник, на бульварі Лесі Українки правоохоронці зупинили автомобіль. Всередині транспортного засобу перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир.

Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу,

– повідомили у поліції.

У столиці затримали ймовірного причетного до стрілянини / Патрульна поліція Києва

Правоохоронці затримали підозрюваного та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.

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