Патрульні затримали пасажира автівки, який мав з собою набої та стріляну гільзу. Деталі інциденту та причетність чоловіка встановлюють.
Дивіться також "Почав благати про помилування"․ Охоронці лікарні в Боярці побили 20-річного ветерана з розладом
Кримінал у центрі столиці
З Печерського району Києва 24 грудня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Заявник повідомив, що на вулиці Шовковичній помітив авто Porsche та почув декілька пострілів. Після цього водій втік з місця у невідомому напрямку.
Правоохоронці оперативно почали пошуки причетних до стрілянини у столиці. За ознаками, які надав заявник, на бульварі Лесі Українки правоохоронці зупинили автомобіль. Всередині транспортного засобу перебував 40-річний водій та 25-річний пасажир.
Останній мав ознаки алкогольного сп'яніння та поводився агресивно. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили ймовірні набої та стріляну гільзу,
– повідомили у поліції.
У столиці затримали ймовірного причетного до стрілянини / Патрульна поліція Києва
Правоохоронці затримали підозрюваного та викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин.
Кримінальні новини України
- В одній із багатоповерхівок Кременчука на Полтавщині пізно ввечері 23 грудня пролунав вибух. У помешканні вибухнула граната – ймовірно, через необережне поводження. Мешканця доправили до лікарні.
- У Дніпрі поліція затримала групу підлітків, яку підозрюють у жорстокому вбивстві безпритульної жінки. За данними слідства, вони побили її та завдали численних ударів ножем. Керувати ними міг чоловік, який вже відбував покарання у в'язниці.
- У Києві неповнолітні розгорнули прапор з нацистською символікою – інцидент потрапив на відео. Правоохоронні органи відкрили провадження та розпочали розслідування за цим фактом.