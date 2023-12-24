Стало відомо, що у помешканні здетонувала граната. Поліція вже відкрила провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю.

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Вибух на Полтавщині

Ввечері 23 грудня близько 22:50 у квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Молодіжний, що у Кременчуку, стався вибух. Повідомлення про інцидент надійшло у поліцію від місцевих мешканців.

На огляд до лікарні доправили мешканця квартири, 1968 року народження. Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що в помешканні вибухнув боєприпас. У цей час всередині квартири перебувала місцева мешканка – вона не постраждала.

За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження,

– розповів начальник районного управління поліції Олександр Холондович.

Вибух гранати вчинив гармидер у квартирі / поліція Полтавської області

За цим фактом слідчі відкрити кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають.

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