Вибухи у місті пролунали не під час повітряної тривоги. Людей закликали не панікувати.

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Раптові вибухи у Кропивницькому

Близько 19:10 у Кропивницькому раптово пролунали вибухи. Важливо, що під час цього повітряну тривогу у місті не оголошували. В Кіровоградській ОВА оперативно повідомили, що правоохоронці вже виїхали на місце події.

Стосовно звуків вибухів в Кропивницькому прошу зберігати спокій. Чергові наряди партульної поліції та ДСНС виїхали на місце події,

– написав у своєму телеграмі начальник ОВА Андрій Райкович.

Додаткових деталей в обласній військовій адміністрації не повідомили.