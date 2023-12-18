18 грудня приблизно о 20:12 жителі Кременчука почули потужний вибух. Місцеві зазначили, що офіційно повітряну тривогу у місті не оголошували.

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Що трапилося у Кременчуці

Згодом тамтешні пабліки розповіли, що у Кременчуці за кілька хвилин після вибуху залунала сирена. Подекуди, а не по всьому місту.

Моніторингові канали зазначили, що попередньо звуки, які чули місцеві жителі, не пов'язані із військовими діями.

Пізніше у Полтавській ОВА уточнили, що ж насправді відбулося.

Звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів. Постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби та зʼясовують обставини події,

– йшлося у повідомленні влади.

Приблизно о 21:08 у Кременчуці знову пролунав вибух. Слабший за попередній.

У соцмережах пишуть, що вибуховою хвилею в деяких будинках повибивало вікна у під'їздах.

На промисловому підприємстві Кременчука трапилося кілька вибухів / Фото соцмережі