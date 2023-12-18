Власне, у ніч на понеділок, 18 грудня, окупанти випустили 5 ударних безпілотників по різних регіонах нашої держави. Вранці у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збила протиповітряна оборона та де це сталося.
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Нічна робота ППО по "Шахедах"
Як пишуть у командуванні ПС, усі повітряні цілі – тобто 5 ворожих дронів – були ліквідовані в Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях нашої держави.
Російські окупанти атакували п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами,
– йдеться у повідомленні.
Україна має власний ударний дрон
- Наша держава створила аналог "Шахеда", що російські окупанти щоночі випускають по мирних містах. Йдеться про ударний безпілотник AQ 400 Scythe, який також має назву "Коса".
- Вартість дрона стартує від 15 тисяч доларів. У мережі вже поширили відео, на якому можна побачити вітчизняний безпілотний літальний апарат у дії. Несе він борту 42 кілограми вибухівки.
- Водночас Україна посилює мобільні вогневі групи ППО в регіонах. Скажімо, у Львові заявили, що сформували близько 45 таких груп, які здатні збивати "Шахеди". Планують ще сформувати 55.