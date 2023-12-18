Власне, у ніч на понеділок, 18 грудня, окупанти випустили 5 ударних безпілотників по різних регіонах нашої держави. Вранці у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збила протиповітряна оборона та де це сталося.

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Нічна робота ППО по "Шахедах"

Як пишуть у командуванні ПС, усі повітряні цілі – тобто 5 ворожих дронів – були ліквідовані в Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях нашої держави.

Російські окупанти атакували п'ятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська, що в Росії. Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Про перші пуски "Шахедів" по нашій державі стало відомо близько 22:00, 17 грудня. У Повітряних силах інформували, що дрони рухаються у напрямку Черкащини, на північний захід через Вінницьку область. Згодом частина з них змінила траєкторію руху на Старокостянтинів на Хмельниччині, однак це не завадило українським системам ППО зловити БпЛА.

Україна має власний ударний дрон