Ворожі повітряні ціли у небі також збивала українська протиповітряна оборона. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росія вчергове атакувала українські області "Шахедами"
У Повітряних силах ЗСУ близько 18:18 повідомили, що російські безпілотними почали рух на Дніпропетровську область нашої держави. Тоді, за попередньою інформацією, це могли бути дрони-камікадзе типу "Шахед".
Уже через 10 хвилин військові попередили про небезпеку жителів Павлограда, зазначивши, що безпілотники рухаються до них. Тому закликали громадян негайно пройти в укриття.
О 19:52 стало відомо, що російські дрони летять з Херсонської області у напрямок Миколаївської. Через 20 хвилин, за даними повітряних сил, безпілотники вже були на Миколаївщині й рухалися у бік Кривого Рогу.
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак о 20:23 розповів, що у Павлоградському районі українські військові "мінуснули" два ворожих безпілотники.
Дякую Захисникам та Захисницям за чисте українське небо!
– написав він.
Станом на 20:40 повітряна тривога триває у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Луганській областях, а також в анексованому Криму.
Повітряна тривога в Україні 17 грудня / Скриншот 24 Каналу
Близько 20:46 Повітряні сили повідомили, що російський безпілотник типу "Шахед" рухається у напрямку Кропивницького.
Росіяни вночі 17 грудня атакували Україну "Шахедами"
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили свої "Шахеди" 16 грудня близько о 21:04. Військові наголосили, що російські дрони-камікадзе рухалися групами з кількох напрямків, а сама повітряна тривога тривала до 4 ранку.
- Вже зранку стало відомо, що окупанти запустили 20 "Шахедів". Усі ворожі безпілотники збила українська протиповітряна оборона у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
- Постраждала внаслідок атаки "Шахедами" Одеська область. Там один із безпілотників впав на приватний будинок й вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Внаслідок атаки загинув один чоловік.