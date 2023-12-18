00:20, 18 грудня

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Сенат США поки ще далекий від ухвалення рішення щодо пакета військової підтримки для України, Ізраїлю й Тайваню.

Він припускає, що голосування за відповідне рішення не відбудеться у цьому році. Отже, пакет, ймовірно, ухвалять вже наступного року.