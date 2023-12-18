00:20, 18 декабря

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня.

Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.