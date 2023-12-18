Понедельник, 18 декабря, – это уже 663 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главных событиях с фронта и тыла за этот день читайте в материале 24 Канала.

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01:56, 18 декабря

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области было сформировано 45 мобильных групп, способных отрабатывать по вражеским дронам. Планируется еще создать 55 таких групп ПВО.

Атака "Шахедов"

Около 00:32 раздался отбой тревоги. которая длилась несколько часов с вечера 17 декабря. Враг атаковал города нашего государства "Шахедами" – Силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Днепропетровской области и других регионах.

00:29, 18 декабря

Украинский БПЛА "Коса"

Украина создала и презентовала миру ответ на "Шахеды", что Россия запускает по нашему государству. Собственно, речь идет о штурмовых беспилотниках AQ 400 Scythe ("Коса").

Украинский ударный дрон "Коса" в действии: смотрите видео

00:20, 18 декабря

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня.

Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.