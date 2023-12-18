Понедельник, 18 декабря, – это уже 663 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главных событиях с фронта и тыла за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области было сформировано 45 мобильных групп, способных отрабатывать по вражеским дронам. Планируется еще создать 55 таких групп ПВО.
Атака "Шахедов"
Около 00:32 раздался отбой тревоги. которая длилась несколько часов с вечера 17 декабря. Враг атаковал города нашего государства "Шахедами" – Силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Днепропетровской области и других регионах.
Украинский БПЛА "Коса"
Украина создала и презентовала миру ответ на "Шахеды", что Россия запускает по нашему государству. Собственно, речь идет о штурмовых беспилотниках AQ 400 Scythe ("Коса").
Украинский ударный дрон "Коса" в действии: смотрите видео
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня.
Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.