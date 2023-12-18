Собственно, в ночь на понедельник, 18 декабря, оккупанты выпустили 5 ударных беспилотников по разным регионам нашего государства. Утром в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбила противовоздушная оборона и где это произошло.

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Ночная работа ПВО по "Шахедам"

Как пишут в командовании ПС, все воздушные цели – то есть 5 вражеских дронов – были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях нашего государства.

Российские оккупанты атаковали пятью ударными БПЛА типа Shahed из района Приморско-Ахтарска в России. Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! О первых пусках "Шахедов" по нашему государству стало известно около 22:00, 17 декабря. В Воздушных силах информировали, что дроны двигаются в направлении Черкасской области, к северо-западу через Винницкую область. Впоследствии часть из них изменила траекторию движения на Староконстантинов в Хмельницкой области, однако это не помешало украинским системам ПВО поймать БПЛА.

Украина имеет свой ударный дрон