Об этом заявил во время брифинга в рамках Конгресса местных и региональных властей глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает 24 Канал. Он рассказал, сколько мобильных огневых групп уже есть и сколько планируют создать.

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Во Львовской области усиливают борьбу с "Шахедами"

По словам Максима Козицкого, во Львовской области уже создано 45 мобильных групп. Они работают над сбиванием "Шахедов". Также в планах создания еще 55 таких групп.

В настоящее время создано 45 мобильных групп для борьбы с "Шахедами" на базе ВзК "Запад" и продолжается создание 55 мобильных групп в рамках новообразованного батальона Сухопутных войск воздушной обороны,

– сказал Козицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что до конца года на Львовщине создадут 100 мобильных групп, которые будут противостоять российским дронам-камикадзе "Шахед". Также он отметил, что за последний месяц в области значительно усилили противовоздушную оборону.

Мы не объявляли, но если взять последний месяц, то мы явно улучшили противовоздушную оборону в части ракет. Это суперсовременные системы западного образца,

– подчеркнул глава ОВА.

Это важно! Российские военные ежедневно запускают десятки "Шахедов" по всей Украине. Воздушная тревога, связанная с атакой дронами-камикадзе, длится несколько часов. И мы призываем находиться в укрытиях до отбоя. А все потому, что обломки, которые падают после сбивания, тоже могут причинить немало бед.

17 декабря сбили 20 "Шахедов"

Утром 17 декабря Воздушные силы отчитались об успешной работе ночью. Отмечают, что враг атаковал крылатой ракетой "Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 20 дронами-камикадзе "Шахед".

К отбиванию воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины,

– отмечают в Воздушных силах.