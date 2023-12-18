Про це заявив під час брифінгу у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад глава Львівської ОВА Максим Козицький, передає 24 Канал. Він розповів, скільки мобільних вогневих груп уже є, і скільки планують створити.
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На Львівщині посилюють боротьбу з "Шахедами"
За словами Максима Козицького, у Львівській області вже створили 45 мобільних груп. Вони працюють над збиванням "Шахедів". Також у планах створення ще 55 таких груп.
Наразі створено 45 мобільних груп для боротьби з "Шахедами" на базі ПвК "Захід" і триває створення 55 мобільних груп у межах новоствореного батальйону Сухопутних військ повітряної оборони,
– сказав Козицький.
Глава ОВА підкреслив, що до кінця року на Львівщині створять 100 мобільних груп, які протистоятимуть російським дронам-камікадзе "Шахед". Також він зазначив, що впродовж останнього місяця в області значно посилили протиповітряну оборону.
Ми не оголошували, але якщо взяти останній місяць, то ми явно покращили протиповітряну оборону в частині саме ракет. Це суперсучасні системи західного зразка,
– наголосив глава ОВА.
17 грудня збили 20 "Шахедів"
- Зранку 17 грудня Повітряні сили відзвітували про успішну роботу уночі. Зазначають, що ворог атакував крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 20 дронами-камікадзе "Шахед".
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,
– зазначають у Повітряних силах.
- У роді військ додають, що в результаті бойової роботи вдалося збити 20 "Шахедів", а також одну керовану авіаційну ракету Х-59. Що стосується "Іскандер-К", то він своєї цілі не досягнув.
- Що стосується повітряних цілей, то їх знищили у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.