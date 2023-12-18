Про це заявив під час брифінгу у рамках Конгресу місцевих та регіональних влад глава Львівської ОВА Максим Козицький, передає 24 Канал. Він розповів, скільки мобільних вогневих груп уже є, і скільки планують створити.

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На Львівщині посилюють боротьбу з "Шахедами"

За словами Максима Козицького, у Львівській області вже створили 45 мобільних груп. Вони працюють над збиванням "Шахедів". Також у планах створення ще 55 таких груп.

Наразі створено 45 мобільних груп для боротьби з "Шахедами" на базі ПвК "Захід" і триває створення 55 мобільних груп у межах новоствореного батальйону Сухопутних військ повітряної оборони,

– сказав Козицький.

Глава ОВА підкреслив, що до кінця року на Львівщині створять 100 мобільних груп, які протистоятимуть російським дронам-камікадзе "Шахед". Також він зазначив, що впродовж останнього місяця в області значно посилили протиповітряну оборону.

Ми не оголошували, але якщо взяти останній місяць, то ми явно покращили протиповітряну оборону в частині саме ракет. Це суперсучасні системи західного зразка,

– наголосив глава ОВА.

Це важливо! Російські військові щоденно запускають десятки "Шахедів" по всій Україні. Повітряна тривога, пов'язана з атакою дронами-камікадзе, триває по кілька годин. І ми закликаємо перебувати в укриттях до відбою. А все тому, що уламки, які падають після збиття, теж можуть завдати чимало лиха.

17 грудня збили 20 "Шахедів"

Зранку 17 грудня Повітряні сили відзвітували про успішну роботу уночі. Зазначають, що ворог атакував крилатою ракетою "Іскандер-К", керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 20 дронами-камікадзе "Шахед".

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,

– зазначають у Повітряних силах.