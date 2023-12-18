18 декабря примерно в 20:12 жители Кременчуга услышали мощный взрыв. Местные отметили, что официально воздушную тревогу в городе не объявляли.

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Что произошло в Кременчуге

Вскоре местные паблики рассказали, что в Кременчуге через несколько минут после взрыва раздалась сирена. Кое-где, а не по всему городу. Мониторинговые каналы отметили, что предварительно звуки, которые слышали местные жители, не связаны с военными действиями.

Позже в Полтавской ОВА уточнили, что же произошло.

Звуки, которые слышали в Кременчуге, — это взрыв, произошедший на одном из промышленных объектов. Пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы и выясняют обстоятельства происшествия,

– ​​​​​​говорилось в сообщении властей.

Приблизительно в 21:08 в Кременчуге снова раздался взрыв. Слабее предыдущего.

В соцсетях пишут, что взрывной волной в некоторых домах выбило окна в подъездах.

На промышленном предприятии Кременчуга произошло несколько взрывов / Фото соцсети

Ночная атака дронами-камикадзе: сколько "Шахедов" сбили

Ночью 18 декабря оккупанты традиционно запустили по Украине "Шахеды". На этот раз – 5 ударных беспилотников. Все они были выпущены из района российского Приморско-Ахтарска.

Силы ПВО справились с ликвидацией вражеских дронов на 100 процентов. "Шахеды" были сбиты в пределах четырех областей – Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой.

В Воздушных силах раскрыли планы России по массированным атакам

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что противник до сих пор накапливает определенные средства. Речь идет о крылатых ракетах, в частности баллистических, таких как "Искандер-М". Однако основную ставку оккупанты будут делать на дроны. У них достаточно "Шахедов", чтобы атаковать Украину ежедневно и с разных направлений.

В частности, военный упомянул о недавнем рекордном применении россиянами дронов. 25 ноября они выпустили 75 беспилотников. Большинство атаковали столицу и область.

По словам Игната, интенсивность ударов дронами является индикатором их запасов в России.

Также представитель ВС рассказал, что оккупанты преимущественно применяют традиционные "Шахеды". Они стали перекрашивать их в черный цвет, чтобы они были менее заметны радиолокационно.