Росія продовжує кошмарити українців одночасними ракетними та дроновими атаками. Перебувайте в укритті, якщо у вашій області тривога!
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Ракетна небезпека увечері 16 грудня
О 23:11 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу. За чотири хвилини написали, що вона змінила курс і летить на Кропивницький.
"Кропивницький – в укриття!" – таке повідомлення з'явилося о 23:20.
О 23:21 містяни почули вибухи, передали кореспонденти "Суспільного".