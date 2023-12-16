Росія продовжує кошмарити українців одночасними ракетними та дроновими атаками. Перебувайте в укритті, якщо у вашій області тривога!

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Ракетна небезпека увечері 16 грудня

О 23:11 Повітряні сили попередили про керовану авіаційну ракету в напрямку Кривого Рогу. За чотири хвилини написали, що вона змінила курс і летить на Кропивницький.

"Кропивницький – в укриття!" – таке повідомлення з'явилося о 23:20.

О 23:21 містяни почули вибухи, передали кореспонденти "Суспільного".

Важливо! 24 Канал збирає усі деталі про ракетну та дронову атаку увечері суботи 16 грудня. Читайте наш матеріал за лінком і будьте в укритті!