Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, що собою являють ворожі засоби РЕБ. Також він розповів про роботу нашої ППО, передає 24 Канал.

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Як працюють російські фальш-цілі

Ігнат заявив, що Сили оборони мають інформацію про повітряну обстановку, яка відображається на моніторах.

Тобто, бачимо ціль. Це такі маркери на радарах, вони рухаються. Це може бути літак, дрон, гелікоптер, крилата ракета або балістична ракета,

– пояснив він.

Речник ПС ЗСУ зауважив, що у випадку балістичної ракети нашим захисникам залишається мало часу задля її виявлення. За його словами, такі ракети фактично летять як снаряди.

Також Росія використовує засоби радіоелектронної боротьби.

Це радіоелектронний імпульс, який запускається станціями, і ми бачимо, начебто це ракета чи літак, чи щось інше,

– сказав Ігнат.

Але насправді там нічого немає. Тому їх і називають фальш-цілями. Ігнат наголосив, що Повітряні сили все одно мусять реагувати на них та попереджати жителів України про ймовірну загрозу. А потім вже фахівці розбираються, чи запустили росіяни фальш-ціль, чи ні.

Інші заяви Ігната