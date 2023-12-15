Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що з погляду здорового глузду, ніхто не триматиме зброю чи техніку у місці, яке є пріоритетною ціллю для противника. Ніякого сенсу у цьому немає.

До теми Удар по Хмельниччині: що відомо про ракети "Кинджал", якими Росія атакувала Україну

Чому "Кинджали" запускали через Київ

Ймовірно, ворог має інші цілі щодо локації у Старокостянтинові й хоче показати, що там нібито щось знищили.

Росіяни знають, що навколо Києва є потужна протиповітряна оборона, втім запускали ракети на Хмельниччину саме через столицю. Можна припустити, що раніше під час запуску "Іскандерів" і С-400 працювали сухопутні та ракетні війська Росії, а у випадку з "Кинджалами" – космічні.

Традиційною хворобою російської армії є відсутність координації та обміну інформацією між різними видами збройних сил. Мабуть, вони не узгодили свої дії між собою. Тому попри те, що в районі Києва збивають практично все, вони продовжили запуск цих ракет,

– підкреслив Сергій Грабський.

Все ж російський "Кинджал" збили й це підтверджує, що ми маємо надійний захист неба. Варто зауважити, що немає жодної системи, яка на 100% гарантуватиме знищення всіх об'єктів, тому у будь-якому випадку українцям треба бути уважними.

Для росіян ця ситуація є черговим нагадуванням того, наскільки зміцнилася протиповітряна оборона України. Але треба розуміти, що вони не залишать спроб атакувати столицю, тому ми маємо бути готовими навіть до масового використання "Кинджалів",

– додав військовий експерт.

За даними нашої розвідки з 2022 року Росії вдалося накопичити близько 900 ракет. Раніше цифри були значно більшими – це підтверджує, що санкції працюють, а країна-агресорка має відносно обмежені ресурси.

Що може зробити Україна

Ціль противника – знесилити та виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Уже зараз робиться все можливе для того, щоб розосередити зусилля. Українська оборона тримається не лише завдяки системам Patriot, але й іншим засобам.

За словами військового експерта, важливим елементом у нашій обороні є те, наскільки ефективно мобільні групи можуть збивати "Шахеди". Це критичне питання, бо якщо безпілотник летить на кінцевій частині своєї траєкторії у надзвичайно важливий об'єкт міста чи теплову електростанцію, то для його ліквідації використовуються всі засоби.

Підвищення ефективності саме мобільних груп дозволить розосередити й зменшити навантаження на ті засоби, якими ми досягаємо результатів у збитті повітряних об'єктів,

– підкреслив Грабський.

Останні дані показують, що близько 40% "Шахедів" збивають саме мобільні групи. Це досить серйозні показники. Відтак Україна намагається мінімізувати витрати ракет ППО, а також веде постійні переговори з нашими союзниками для того, щоб отримати більше засобів.

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